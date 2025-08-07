Hai loại kem dưỡng da không đạt chất lượng bị thu hồi

Cục Quản lý Dược thu hồi Kem dưỡng trắng da chống nắng giữ ẩm white sắc hồng và Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion, do không đạt chất lượng và không rõ nguồn gốc.

Theo thông báo ngày 7/8 của cơ quan này, kem dưỡng trắng da chống nắng giữ ẩm white sắc hồng loại hộp 250 g, trên nhãn ghi số lô DW010525, của Công ty TNHH TM-DV Khang Hưng Thịnh ở quận 5, TP HCM.

Công thức sản phẩm ghi trên nhãn không có Methylparaben và Propylparaben nhưng kết quả kiểm nghiệm mẫu cho thấy chứa các thành phần này. Đây là hai chất bảo quản thường dùng trong mỹ phẩm. Ngoài ra, theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tại địa chỉ trên ở TP HCM không tồn tại Công ty TNHH TM-DV Khang Hưng Thịnh.

Còn Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion, hộp 250g, nhãn ghi xuất xứ Thái Lan song không có số lô sản xuất và thông tin cơ sở chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng về chỉ tiêu kiểm tra ngoại quan và không đáp ứng quy định về ghi nhãn.

Tra cứu dữ liệu trên Hệ thống cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm nhập khẩu kết nối Hải quan một cửa Quốc gia, cho thấy chưa cấp số tiếp nhận Phiếu công bố cho sản phẩm có tên này.

Mẫu sản phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh lấy tại shop Thanh Vân kinh doanh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, kiểm tra chất lượng.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc hai sản phẩm trên và truy tìm nguồn gốc. Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long và TP HCM kiểm tra Shop Thanh Vân, Công ty Khang Hưng Thịnh.

Thời gian qua, cơ quan quản lý phát hiện nhiều vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thu hồi và tiêu hủy nhiều thuốc, mỹ phẩm giả, kém chất lượng. Trong tháng 6, Cục Dược đã kiểm tra đột xuất 38 cơ sở và phát hiện 17 cơ sở vi phạm. Đồng thời, 20 tỉnh, thành phố đã kiểm tra 865 cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh, phát hiện 48 cơ sở vi phạm.

Lê Nga