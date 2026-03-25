Thu hồi thêm 4.500 tấn cơm chiên rau củ vì nguy cơ lẫn mảnh kính

MỹHãng Ajinomoto Foods North America Inc. vừa mở rộng lệnh thu hồi gần 4.500 tấn cơm chiên rau củ đông lạnh tại hệ thống siêu thị Trader Joe’s ở 43 bang do phát hiện lẫn mảnh kính trong thức ăn.

Quyết định này nối tiếp chiến dịch rà soát an toàn thực phẩm quy mô lớn bắt đầu từ ngày 19/2. Đến nay, các cơ quan chức năng đã yêu cầu rút khỏi kệ hàng gần 37 triệu pound (khoảng 16.700 tấn) đồ ăn chế biến sẵn của hơn 10 thương hiệu, bao gồm những tên tuổi lớn như Kroger và Tai Pei.

Riêng đợt này, hãng Ajinomoto bổ sung gần 10 triệu pound (khoảng 4.500 tấn, tương đương 412.000 thùng) cơm chiên rau củ vào danh sách nguy hiểm. Các điều tra viên xác định nguồn gốc các mảnh kính xuất phát từ nguyên liệu cà rốt. Chúng có chiều dài 1-3 cm, rộng 2-4 mm, có khả năng gây chấn thương trực tiếp cho người sử dụng.

Sản phẩm cơm chiên rau củ của Trader Joe’s được bổ sung vào danh mục thu hồi quy mô lớn do nghi vấn nhiễm các mảnh kính vỡ. Ảnh: Trader Joe’s

Các gói cơm chiên mang nhãn hiệu Trader Joe’s nằm trong diện cảnh báo có mã số H-0592-2026, đóng gói dạng túi 1 pound (khoảng 454 gram) với mã vạch UPC 00521482, hạn sử dụng từ 28/2/2026 đến 19/11/2026. Trader Joe’s kinh doanh lô hàng này tại 43 bang trên toàn nước Mỹ, ngoại trừ 7 bang gồm Hawaii, Maine, New Mexico, South Dakota, Vermont, West Virginia và Iowa. Trước đó, chuỗi siêu thị này cũng dừng bán các món cơm chiên gà, cơm chiên kiểu Nhật và xíu mại gà.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) xếp vụ việc vào nhóm rủi ro Cấp độ II. Mức độ này chỉ những sự cố có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe tạm thời và tỷ lệ xảy ra biến chứng nghiêm trọng rất thấp. Dù vậy, giới chức y tế khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ tủ đông và tuyệt đối không ăn các lô cơm chiên này. Khách hàng cần vứt bỏ thức ăn hoặc mang trả lại cửa hàng để nhận lại tiền.

Hiện các bệnh viện và cơ sở y tế chưa ghi nhận ca chấn thương hay vấn đề sức khỏe nào liên quan vụ việc.

Bình Minh (Theo Fox Business, Live Now Fox)