Mỹ, Canada thu hồi hơn 1.530 tấn cơm chiên vì nguy cơ lẫn mảnh kính

Ajinomoto Foods North America thu hồi khoảng 1.530 tấn cơm chiên gà đông lạnh sau khi nhận phản ánh của người tiêu dùng về mảnh kính lẫn trong sản phẩm.

Cơ quan Kiểm định và An toàn Thực phẩm Mỹ (FSIS) cho biết số cơm chiên đông lạnh của Ajinomoto Foods North America thuộc diện thu hồi được sản xuất từ ngày 8/9/2025 đến ngày 17/11/2025. Những lô cơm chiên đông lạnh này bị nghi ngờ có lẫn dị vật, "cụ thể là mảnh thủy tinh", FSIS cho biết.

Tại Mỹ, sản phẩm bị thu hồi có tên "Trader Joe’s Chicken Fried Rice" (Cơm chiên gà Trader Joe) đóng gói túi nhựa 550 g, được phân phối tại hệ thống siêu thị Trader Joe’s trên toàn quốc. Trên bao bì, sản phẩm được mô tả là cơm chiên kèm rau củ, thịt gà và trứng. Sản phẩm có hạn sử dụng từ ngày 8/9/2026 đến ngày 17/11/2026.

Khách hàng mua sắm trong siêu thị Trader Joe's tại thành phố New York ngày 22/2. Ảnh: AFP

Tại Canada, sản phẩm thuộc diện thu hồi có tên "Ajinomoto Yakitori Chicken with Japanese-Style Fried Rice" (Cơm chiên gà Yakitori Ajinomoto), đóng thùng giấy 1,53 kg gồm 6 túi nhỏ. Các lô này có hạn sử dụng từ ngày 9/9/2026 đến ngày 12/11/2026 và chỉ được phân phối tại Canada.

Công ty Ajinomoto Foods North America, trụ sở tại Portland, bang Oregon, là nhà sản xuất thực phẩm đông lạnh cung ứng cho nhiều hệ thống bán lẻ tại Bắc Mỹ. FSIS cho biết cả hai sản phẩm đều mang mã cơ sở sản xuất P-18356 trong dấu kiểm định của USDA.

Đợt thu hồi được triển khai sau khi Ajinomoto Foods North America thông báo đã nhận được 4 phản ánh của khách hàng về việc tìm thấy mảnh kính trong cơm chiên. Tính đến nay, FSIS cho hay chưa ghi nhận trường hợp thương tích nào liên quan đến các lô hàng nói trên.

Món cơm chiên gà Yakitori thuộc diện bị thu hồi tại thị trường Canada. Ảnh: USDA

Do là thực phẩm đông lạnh có thể được lưu trữ trong thời gian dài, FSIS lo ngại sản phẩm vẫn còn trong tủ đông của người tiêu dùng hoặc nhà bán lẻ. Cơ quan này đang tiến hành kiểm tra hiệu quả thu hồi nhằm bảo đảm sản phẩm không còn lưu hành trên thị trường.

Giới chức Mỹ cảnh báo dị vật cứng như thủy tinh trong thực phẩm có thể gây nguy hiểm nếu nuốt phải và khuyến cáo người mua không sử dụng mà cần vứt bỏ hoặc mang trả lại nơi đã mua theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Hà Linh (Theo People, CBS News)