Thu hồi sữa rửa mặt chứa thành phần không công bố

Cục Quản lý Dược thu hồi lô sữa rửa mặt Rice Milk Facial Cleanser do thành phần công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Sản phẩm bị thu hồi thuộc số lô 002, ngày sản xuất 22/9/2024, hạn dùng 3 năm, do Công ty TNHH dược mỹ phẩm New Trend đưa ra thị trường và Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm dược Phúc An Khang sản xuất. Đây là loại sữa rửa mặt ở phân khúc giá rẻ bán phổ biến trên thị trường hiện nay.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuộc Sở Y tế tỉnh Lào Cai lấy mẫu sản phẩm kiểm tra, kết quả chứa Methylparaben và Propylparaben - hai chất bảo quản, không có trong hồ sơ công bố. Ngoài ra, nguyên liệu Aloe Barbadensis Leaf Juice dùng trong sản xuất có chứa Natri benzoate và Kali sorbate nhưng hai chất này không được kê khai trong Phiếu công bố sản phẩm.

Cơ quan quản lý kết luận "sản phẩm lưu thông có công thức không đúng hồ sơ đã công bố". Vì vậy, Cục Quản lý Dược yêu cầu ngừng kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm trên và thu hồi trên toàn quốc để tiêu hủy. Hai doanh nghiệp trên đồng thời rà soát các lô sản xuất khác và báo cáo kết quả vào đầu tháng 3.

Từ đầu tháng 1 đến nay, Bộ Y tế liên tục thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm kém chất lượng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý đang siết chặt kiểm soát thị trường dược, mỹ phẩm trước vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng và quảng cáo sai sự thật. Một ngày trước, Cục thông báo thu hồi 131 sản phẩm mỹ phẩm do cơ sở sản xuất không đáp ứng điều kiện theo quy định.

Theo số liệu từ Statista, thị trường mỹ phẩm Việt Nam năm 2024 ước đạt quy mô hơn 2,4 tỷ USD, với 90% là hàng nhập khẩu, đặt ra thách thức lớn trong công tác quản lý chất lượng.

Lê Nga