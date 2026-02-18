131 loại mỹ phẩm bị thu hồi trên toàn quốc

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi 131 sản phẩm do Công ty Cổ phần sản xuất mỹ phẩm Vincos Việt Nam sản xuất vì cơ sở này không đáp ứng điều kiện theo quy định.

Quyết định thu hồi được đưa ra sau khi cơ quan chức năng kiểm tra nhà máy sản xuất của Vincos Việt Nam tại thôn 3, xã Phú Cát, Hà Nội. Kết quả cho thấy cơ sở này không đảm bảo các điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định pháp luật, dù trước đó đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Danh sách 131 sản phẩm bị buộc dừng lưu hành trải rộng ở nhiều nhóm hàng thông dụng như sữa rửa mặt, serum, toner, kem dưỡng da, sữa tắm, kem chống nắng, xịt khử mùi và gel vệ sinh. Kèm theo danh mục này là tên và địa chỉ cụ thể của các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Vincos Việt Nam và các đơn vị chịu trách nhiệm liên quan phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng. Các doanh nghiệp này có trách nhiệm tiếp nhận, thu hồi toàn bộ số lô hàng không đạt chuẩn và tiến hành tiêu hủy. Báo cáo về việc thu hồi và tiêu hủy phải gửi về Cục trước ngày 3/3.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc mua bán 131 sản phẩm nêu trên và trả lại cho nhà cung ứng. Cơ quan quản lý y tế địa phương, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ cũng được giao giám sát chặt chẽ quá trình này và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Kết quả giám sát cần được báo cáo về Cục Dược trước ngày 18/3.

Động thái mạnh tay từ cơ quan quản lý nhằm siết chặt kiểm soát điều kiện sản xuất, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng và minh bạch hóa thị trường mỹ phẩm trong nước.

Danh sách các sản phẩm bị thu hồi:

Danh mục 131 sản phẩm kèm theo công văn nêu rõ tên và địa chỉ các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Ảnh: Cục Dược cung cấp

Lê Nga