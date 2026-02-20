Thu hồi lô gel trị sẹo do chứa thành phần không công bố

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi toàn quốc lô sản phẩm Gel VNP TriSeo do phát hiện chứa chất bảo quản không được ghi trong hồ sơ công bố.

Quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi vừa được cơ quan quản lý thuộc Bộ Y tế ban hành đối với lô mỹ phẩm số 503, sản xuất ngày 17/6/2025, hạn dùng đến 16/6/2028. Sản phẩm này có quy cách đóng gói hộp một tuýp 10 g, do Công ty TNHH dược phẩm VNP chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội sản xuất.

Cục Quản lý Dược đưa ra yêu cầu trên sau khi Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (Sở Y tế Quảng Ngãi) phát hiện mẫu thử từ lô hàng này chứa Acid sorbic với hàm lượng 0,07%. Đối chiếu với hồ sơ đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, thành phần này hoàn toàn vắng mặt trong công thức đăng ký.

Giải trình về sự sai lệch này, nhà sản xuất cho biết Acid sorbic có nguồn gốc từ nguyên liệu Allium Cepa Extract (chiết xuất hành tây) được dùng trong quy trình chế biến. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã không khai báo chi tiết này trong hồ sơ công bố sản phẩm gửi cơ quan chức năng. Theo quy định hiện hành, mọi thành phần trong mỹ phẩm lưu hành phải được công bố đầy đủ và chính xác để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng cũng như phục vụ công tác quản lý.

Trước vi phạm này, Cục Quản lý Dược chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo ngay cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng buôn bán, sử dụng lô Gel VNP TriSeo nêu trên. Các đơn vị này phải trả lại sản phẩm cho nhà cung cấp, đồng thời cơ quan chức năng địa phương sẽ giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi.

Hai doanh nghiệp liên quan là Công ty VNP và Công ty CPC1 Hà Nội có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi tới hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả về và tiêu hủy toàn bộ lô hàng lỗi. Báo cáo kết quả thực hiện phải gửi về Cục trước ngày 13/3.

Sở Y tế Hà Nội được giao nhiệm vụ kiểm tra trực tiếp hai công ty này về việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Từ đầu tháng 1 đến nay, Bộ Y tế liên tục thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm kém chất lượng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý đang siết chặt kiểm soát thị trường dược, mỹ phẩm trước vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng và quảng cáo sai sự thật. Một ngày trước, Cục thông báo thu hồi 131 sản phẩm mỹ phẩm do cơ sở sản xuất không đáp ứng điều kiện theo quy định.

Lê Nga