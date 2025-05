Thu hồi hàng loạt phiếu công bố mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa thu hồi gần 300 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là kem chống nắng, sữa rửa mặt, sữa tắm của 7 doanh nghiệp.

Ngày 29/5, cơ quan này thông báo hủy số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD (Hưng Yên) cùng 6 doanh nghiệp tại Hà Nội, gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Human Offshore Partners, Công ty TNHH Liên minh HS, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Japan Connection, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL. Hầu hết phiếu bị thu hồi liên quan đến các sản phẩm kem chống nắng, sữa tắm, sữa rửa mặt.

Số tiếp nhận phiếu công bố do cơ quan nhà nước cấp khi doanh nghiệp đăng ký sản phẩm. Số này xác nhận sản phẩm đã được tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm công bố trước khi lưu hành trên thị trường. Thời hạn hiệu lực của số tiếp nhận là 5 năm kể từ ngày cấp. Nhà chức trách sẽ thu hồi số này nếu tổ chức hoặc cá nhân có văn bản đề nghị hoặc khi sản phẩm vi phạm quy định.

Cục Quản lý Dược cho biết lý do thu hồi là các doanh nghiệp tự nguyện xin rút. Năm 2024, cơ quan này đã thu hồi 500 số tiếp nhận đối với mỹ phẩm nhập khẩu do doanh nghiệp đề nghị tự nguyện rút và hơn 100 số do vi phạm quy định.

Gần đây, nhiều doanh nghiệp tự nguyện rút phiếu công bố trong bối cảnh giới chức tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả và hàng kém chất lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Lãnh đạo Cục Quản lý Dược cho biết "việc rút số tiếp nhận không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ không bị xử lý nếu phát hiện vi phạm".