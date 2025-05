Thu hồi hàng loạt giấy công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa thu hồi giấy đăng ký công bố sản phẩm đối với nhiều loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm chức năng của các công ty trên cả nước.

Ngày 21/5, Cục thông báo quyết định hủy hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 10 thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty Cổ phần Công nghệ sinh phẩm Nam Việt (tại xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) công bố.

Danh sách thu hồi gồm Men vi sinh dạng nước Enterbacillus, cốm vi sinh BIOLAC PLUS, MELATONINB6, BIOLAC FORT, NEOTUBE... Công ty này chủ động xin rút hồ sơ liên quan các sản phẩm trên từ đầu tháng 5.

Tương tự, hai sản phẩm Sadi Slim Plus của Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Hoàng Huy Organic (quận Tây Hồ, Hà Nội) và Chocodiet của Công ty TNHH Loewy Brand (trước đây ở quận Gò Vấp, TP HCM, nay đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại Staywell) cũng bị thu hồi giấy tiếp nhận đăng ký công bố. Lý do là doanh nghiệp đề nghị hủy hồ sơ và dừng sản xuất, kinh doanh.

Theo quy định, để được lưu hành, các sản phẩm loại này phải có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố do Cục An toàn thực phẩm cấp. Tuy nhiên, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2025, nhiều doanh nghiệp đã gửi văn bản xin rút hồ sơ công bố sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cho biết nguyên nhân của việc thu hồi chủ yếu là các đơn vị tự nguyện xin rút.

Tháng 10/2023, Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam cũng gửi công văn xin thu hồi tự nguyện giấy công bố với 18 sản phẩm do "không có kế hoạch sản xuất và kinh doanh". Cùng thời điểm, một số công ty đã gửi đơn xin rút hồ sơ nhưng đến nay mới được giải quyết do Nghị định 15/2018 chưa quy định rõ về trường hợp thu hồi giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Gần đây, Cục An toàn thực phẩm đã xin ý kiến Bộ Y tế và ban hành quyết định thu hồi các hồ sơ này.

Danh sách thu hồi giấy công bố của 10 thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. Ảnh: VFA

Dù nhiều công ty tự nguyện thu hồi giấy công bố, song thực tế gần đây Bộ Y tế liên tục phát hiện thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng, buộc phải thu hồi và tiêu hủy. Bộ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở cung ứng, sản xuất và kinh doanh dược phẩm, yêu cầu đầy đủ hóa đơn, chứng từ và siết chặt kiểm soát trên các nền tảng thương mại điện tử cũng như mạng xã hội.

Lê Nga