Thu hồi gel tắm chứa chất không có trong thành phần công bố

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm gel tắm và vệ sinh Herbal Nano do chứa 2-Phenoxyethanol, thành phần không có trong hồ sơ công bố.

Mẫu sản phẩm lấy tại quận 10, TP HCM, do Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM kiểm nghiệm. Sản phẩm dạng chai 105 g, nhãn ghi do Công ty cổ phần TNHH sản xuất thương mại Vinapharma ở phường Xuân Hòa, chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty TNHH Bio International ở KCN Việt Nam - Singapore, phường An Phú, sản xuất.

Sản phẩm Gel tắm và vệ sinh Herbal Nano bị thu hồi. Ảnh: Chụp màn hình

Kết quả kiểm nghiệm mẫu Herbal Nano chứa 2-Phenoxyethanol là thành phần không có trong hồ sơ công bố. Cục Quản lý Dược yêu cầu ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm trên toàn quốc, trả lại cơ sở cung ứng.

Hai công ty trên phải rà soát tất cả lô đã sản xuất sản phẩm Gel tắm và vệ sinh Herbal Nano, nếu có lỗi tương tự phải tiến hành thu hồi, báo Cục Quản lý Dược trước ngày 23/1/2026.

Sở Y tế TP HCM thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và kiểm tra hai công ty này.

Gần đây, Cục Dược liên tục phát hiện, xử lý các cơ sở kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, đi kèm vấn nạn hàng giả và quảng cáo sai sự thật. Hôm qua, Bộ Y tế cũng thu hồi, tiêu hủy 9 loại mỹ phẩm gồm kem nhuộm tóc, dầu tẩy trang... thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Japan Connection kinh doanh vì doanh nghiệp không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Lê Nga