9 loại kem nhuộm tóc, dầu tẩy trang bị thu hồi, tiêu hủy

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, tiêu hủy 9 loại mỹ phẩm thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Japan Connection kinh doanh vì doanh nghiệp không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Trong công văn ban hành ngày 25/12, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, nêu danh sách sản phẩm bị thu hồi gồm nhiều mặt hàng phổ biến như kem nhuộm tóc Bigen Cream Tone (các mã 7G, 6G, 4G); dầu tẩy trang Hatomugi The Cleansing Oil; lăn khử mùi Soft Stone Double; sữa tắm Hatomugi The Body Soap; kem dưỡng tay Hatomugi The Hand Cream và xịt khoáng Hatomugi Reihaku Mist Lotion.

Sở Y tế các địa phương có trách nhiệm thông báo cho cơ sở kinh doanh, người sử dụng trên địa bàn ngừng ngay việc mua bán, sử dụng các mặt hàng này. Các đơn vị cố tình không thực hiện thu hồi hoặc tiếp tục kinh doanh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Về phía Công ty Japan Connection, doanh nghiệp phải tiếp nhận sản phẩm trả về từ các đại lý, điểm bán, đồng thời tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm. Công ty cần gửi báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trước ngày 5/1/2026. Sở Y tế Hà Nội sẽ trực tiếp giám sát quá trình này.

Lý do thu hồi xuất phát từ việc doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội này không cung cấp được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra. Theo đại diện Cục Quản lý Dược, PIF là tài liệu kỹ thuật bắt buộc phải lưu giữ để chứng minh chất lượng, tính an toàn và hiệu quả của mỹ phẩm. Dù doanh nghiệp không cần nộp PIF khi công bố lưu hành, họ buộc phải xuất trình ngay khi có yêu cầu hậu kiểm. Việc thiếu hồ sơ này dẫn đến hệ quả pháp lý là thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm.

Danh sách các sản phẩm bị thu hồi và buộc tiêu hủy. Ảnh: Cục Dược

Động thái của cơ quan quản lý diễn ra trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm Việt Nam đang mở rộng nhanh chóng nhưng tồn tại nhiều bất cập về kiểm soát chất lượng. Cục Dược nhận định tình trạng kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng đang gia tăng, đi kèm vấn nạn hàng giả và quảng cáo sai sự thật.

Số liệu từ Statista cho thấy quy mô thị trường mỹ phẩm Việt Nam năm 2024 ước đạt hơn 2,4 tỷ USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ và dự báo chạm mốc 2,7 tỷ USD vào năm 2027; 90% nguồn cung hiện nay đến từ nhập khẩu. Thói quen mua sắm của người tiêu dùng đang dịch chuyển mạnh sang các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, dù kênh bán lẻ truyền thống vẫn nắm giữ khoảng 80% thị phần.

Lê Nga