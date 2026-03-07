Thu hồi gần 17.000 tấn thực phẩm đông lạnh nghi nhiễm mảnh thủy tinh

MỹHãng thực phẩm Ajinomoto Foods North America, trụ sở tại Portland, bang Oregon, mở rộng thu hồi các dòng sản phẩm đông lạnh lên tới gần 37 triệu pound (khoảng 17.000 tấn) do lo ngại nhiễm dị vật thủy tinh.

Theo thông báo từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), lệnh thu hồi mới nhất này bao gồm các sản phẩm cơm chiên thịt gà và thịt lợn, mì ramen và sủi cảo sau khi đơn vị sản xuất phát hiện nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên diện rộng. Trước đó, hồi tháng 2, doanh nghiệp trên cũng phải thu hồi 3,4 triệu pound (hơn 1.500 tấn) cơm chiên gà được phân phối tại hệ thống bán lẻ Trader Joe’s lý do tương tự, theo đài KATU hôm 6/3.

Hình ảnh các sản phẩm trong đợt thu hồi ngày 3/3 của công ty Ajinomoto Foods North America, trụ sở tại Portland, bang Oregon, Mỹ. Ảnh: USDA

Đợt mở rộng thu hồi lần này áp dụng cho 16 loại sản phẩm được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024 đến tháng 2/2026, thuộc các nhãn hiệu Ajinomoto, Kroger, Ling Ling, Tai Pei và Trader Joe’s. Các mặt hàng bị ảnh hưởng có hạn sử dụng từ ngày 28/2/2026 đến 19/8/2027, được phân phối khắp các hệ thống bán lẻ trên toàn nước Mỹ, riêng một số dòng sản phẩm của Ajinomoto được xuất khẩu sang Canada và Mexico. Người tiêu dùng có thể nhận diện các lô hàng bị ảnh hưởng thông qua mã số cơ sở sản xuất P-18356, P-18356B hoặc P-47971 được in bên trong dấu kiểm duyệt của USDA.

Ajinomoto Foods đã ban hành lệnh thu hồi sau khi nhận được nhiều phản ánh của người tiêu dùng về việc phát hiện mảnh thủy tinh trong sản phẩm. "Qua điều tra, cơ sở sản xuất xác định nguyên liệu cà rốt nhiều khả năng là nguồn gây nhiễm bẩn thủy tinh. Đây cũng là nguyên nhân ảnh hưởng dây chuyền đến các sản phẩm bổ sung trong danh mục mở rộng thu hồi lần này", USDA cho hay.

Mặc dù quy mô thu hồi lớn và tính chất nghiêm trọng của dị vật, cơ quan chức năng cho biết hiện vẫn chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp chấn thương hay vấn đề sức khỏe nào liên quan đến việc tiêu thụ các sản phẩm trên.

Bình Minh (Theo KATU, CBS News)