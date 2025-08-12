Thu hồi 5 loại mỹ phẩm của một công ty do công thức sai lệch

Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi 5 sản phẩm của Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC do phát hiện công thức thực tế khác biệt hồ sơ đã công bố.

Quyết định công bố hôm 11/8, áp dụng với 5 sản phẩm gồm tinh chất trị nám, phục hồi da, dưỡng da và mặt nạ do công ty có trụ sở tại Hai Bà Trưng, Hà Nội chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Cụ thể là Slightly Dark Beauty Essence, Eijun Beauty Essence, Element Repair Essence, Licorice Extract Solution và Beauty Skin Repair Mask - tất cả đều được cấp phiếu công bố ngày 11/2/2020.

Hiện chưa rõ thành phần nào sai lệch so với hồ sơ đã công bố. Song các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng những sản phẩm trên có thể gây dị ứng, rối loạn nội tiết và tác động tiêu cực đến sức khỏe người dùng.