Thu hồi 5 loại mỹ phẩm của một công ty do công thức sai lệch

Quyết định công bố hôm 11/8, áp dụng với 5 sản phẩm gồm tinh chất trị nám, phục hồi da, dưỡng da và mặt nạ do công ty có trụ sở tại Hai Bà Trưng, Hà Nội chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Cụ thể là Slightly Dark Beauty Essence, Eijun Beauty Essence, Element Repair Essence, Licorice Extract Solution và Beauty Skin Repair Mask - tất cả đều được cấp phiếu công bố ngày 11/2/2020.
Hiện chưa rõ thành phần nào sai lệch so với hồ sơ đã công bố. Song các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng những sản phẩm trên có thể gây dị ứng, rối loạn nội tiết và tác động tiêu cực đến sức khỏe người dùng.
Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở kinh doanh toàn quốc lập tức ngừng bán và sử dụng 5 sản phẩm này, đồng thời trả về cho đơn vị cung ứng. Công ty BSSC phải tiếp nhận toàn bộ hàng hóa bị trả lại và tiêu hủy những sản phẩm vi phạm quy định. Sở Y tế các tỉnh, thành sẽ giám sát quá trình thực hiện.
Bên cạnh đó, cơ quan quản lý còn thu hồi 5 phiếu công bố sản phẩm tương ứng và tạm dừng tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm mới của doanh nghiệp này trong 6 tháng tới.
Thời gian gần đây, nhà chức trách liên tục phát hiện nhiều vi phạm tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm và mỹ phẩm, buộc phải thu hồi, tiêu hủy nhiều sản phẩm giả mạo hoặc không đảm bảo chất lượng. Riêng trong tháng 6 vừa qua, Cục Dược kiểm tra đột xuất 38 cơ sở và phát hiện 17 trường hợp vi phạm. Đồng thời, 20 tỉnh thành đã thanh tra 865 cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và ghi nhận 48 đơn vị có sai phạm.
Lê Nga