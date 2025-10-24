Nước lũ không chỉ chở phù sa mà còn mang đến 'mùa vàng' của dân săn cá, những con cá chép béo ngậy, vàng óng như món quà trời ban.

Giữa dòng nước chảy xiết, từng đàn cá chép ngược dòng tập trung về đập nước. Các thanh niên trong làng đã nhanh tay dùng vợt, chỉ trong chốc lát đã tóm gọn những con cá lớn. Mỗi lần vung vợt là một lần cả nhóm reo hò, tiếng cười vang rộn giữa làng quê. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã thu về mẻ cá trĩu tay, đủ khiến dân mạng gọi vui là 'ngư ông gặp thời'.

Vợt trúng 'mỏ vàng' mùa nước lũ

Cảnh tượng vừa sôi động, vừa phản ánh nét lao động đời thường của người miền sông nước. Mùa lũ vốn khắc nghiệt, nhưng trong đó vẫn có niềm vui, sự khéo léo và tinh thần lạc quan của con người.

Mộc Trà