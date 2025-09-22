Khi những con nước tràn đồng cũng là lúc người dân bắt đầu cuộc sống mưu sinh mới, nơi họ có rất nhiều cách bắt cá.

Khi chiếc vó từ từ được nhấc lên khỏi mặt nước, rất nhiều chú cá to lớn cũng bắt đầu vùng vẫy. Tiếng reo hò vang lên rộn rã cùng những nụ cười trên môi, như một bản nhạc vui tươi của người dân. Khoảnh khắc ấy không chỉ là niềm vui được mùa, mà còn là sự gắn bó, chan hòa giữa con người và thiên nhiên.

Kéo vó trúng đậm cá mùa nước nổi Kéo vó trúng đậm cá mùa nước nổi. Video: Facebook

Nhìn cá tươi rói, ai cũng mường tượng ngay đến bữa cơm nóng hổi đang chờ ở nhà. Trời mưa lành lạnh, nồi cơm trắng nghi ngút khói, thêm đĩa cá kho tiêu thơm lừng và tô canh chua nóng hổi thì đúng là hạnh phúc giản dị nhất.

Cảm giác ăn miếng cơm nóng cùng cá tươi vừa bắt được thì chẳng cao lương mỹ vị nào sánh bằng.

