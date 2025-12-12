Khi con nước nổi về cũng là lúc người dân bắt đầu mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau trong đó có nghề vợt cá trên sông.

Mùa nước nổi luôn mang đến những món quà bất ngờ cho người dân miền sông nước, và đoạn video này là minh chứng đầy sống động. Trong lúc thả vợt như thường ngày, người đàn ông chẳng hề nghĩ mình sẽ gặp điều đặc biệt. Vậy mà khi kéo vợt lên, một con cá thác lác cườm kích thước 'khủng long' đang giãy mạnh. Tiếng reo vui vang lên đầy phấn khích, như bắt được vàng giữa dòng sông.

Vợt trúng cá thác lác khủng mùa nước nổi

Dụng cụ để vợt cá rất đơn giản chỉ cần vài chục mét lưới buộc dính vào các thanh tre tạo thành một cái vợt là có thể xúc cá không cần mồi nhử. Địa điểm chủ yếu gần những lồng bè cá nuôi trên sông. Thời gian vào lúc người nuôi cho cá bè ăn, mùi thức ăn sẽ dẫn dụ cá sông khi đó người dân bơi xuồng đến và dùng vợt để xúc cá. Cá sông chủ yếu là cá linh, mè vinh, cái dảnh, cá he, và cá sát...

Mộc Trà (Theo Newsflare)