Một màn rượt đuổi nghẹt thở trên mặt nước khép lại bằng việc đại bàng phải lắc đầu bỏ cuộc trước sự nhanh trí của chú vịt nhỏ bé.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một con vịt bình thản bơi trên mặt nước thì bất ngờ bị một con đại bàng lao xuống tấn công. Tưởng chừng số phận đã an bài trước nanh vuốt của "chúa tể bầu trời", nhưng chú vịt lại khiến tất cả bất ngờ khi lặn xuống đúng tích tắc quyết định. Hết lần này đến lần khác, đại bàng hùng hổ sà xuống rồi... chụp hụt trong sự ngỡ ngàng.

Vịt nhanh trí biến đại bàng thành trò cười

Cứ mỗi cú bổ nhào là một lần vịt biến mất dưới làn nước, để lại kẻ săn mồi bẽ bàng giữa không trung. Sau gần chục pha ra đòn từ xa trượt mục tiêu, đại bàng đành lao vào 'cận chiến'. Nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi, chú vịt vẫn nhanh chóng biến mất khỏi mặt nước khiến màn đi săn vốn kịch tính bỗng trở thành một tình huống dở khóc dở cười.

