Thay vì chăn cừu như thường thấy, những chú chó trong video lại có nhiệm vụ độc lạ - chăn… vịt!

Nếu bạn nghĩ chỉ có chó chăn cừu mới giỏi thì video này sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ ngay lập tức. Những chú này cực kỳ lanh lợi đã trở thành 'người quản lý' của cả một đàn vịt đông như... fan xem concert. Trong khi một chú chó chạy lên đầu dẫn đoàn thì một chú chó bơi sau cùng để đảm bảo không con vịt nào bị bỏ lại phía sau. Hàng nghìn con vịt xếp thành hàng dài, bơi sát theo sau như một đoàn tàu dễ thương không hồi kết.

Chó cưng dẫn hàng ngàn con vịt về nhà Video tại Châu Phú, An Giang.

Nhìn cảnh tượng ấy vừa buồn cười, vừa đáng yêu đến mức xem xong chỉ muốn replay ngay. Chú chó làm việc chăm chỉ, nghiêm túc mà vẫn tạo cảm giác giải trí vô cùng. Video mang đến cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng và chắc chắn sẽ khiến bạn mỉm cười từ đầu đến cuối. Đây đúng là minh chứng sống động rằng tài năng có thể đến từ... bất kỳ giống loài nào!

