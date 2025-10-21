Hàng trăm con cá nhỏ xoay vòng quanh một con cá khác đang đứng thẳng, bất động như đang nhập định chuẩn bị cho lần đột phá cảnh giới.

Giữa làn nước trong vắt, một cảnh tượng hiếm thấy đang diễn ra. Hàng trăm con cá nhỏ tạo thành vòng tròn xoay tít, còn ở chính giữa, một con cá khác đứng thẳng như đang tĩnh tâm luyện công. Thân nó bất động, đầu hướng lên, dường như đang hấp thụ linh khí trời đất. Cả đàn cá xung quanh chuyển động nhịp nhàng như đang hộ pháp cho một vị cao thủ sắp đột phá cảnh giới.

'Vạn cá quy tông' giữa lòng sông

Ánh nắng chiếu xuống mặt nước, phản chiếu thành những tia sáng lung linh như kiếm quang lóe lên trong "trận pháp". Người xem không khỏi liên tưởng đến chiêu thức "Vạn kiếm quy tông" trong thế giới võ hiệp. Có người nói, đó là điềm lành – biểu tượng của sự hài hòa trong tự nhiên. Cũng có người đùa rằng: "Chắc con cá kia sắp thành tiên rồi!". Dù lý giải thế nào, cảnh tượng ấy vẫn khiến ai xem cũng phải ngẩn ngơ – vừa hư ảo, vừa tràn đầy khí chất giang hồ.

