Cặp cá trê khổng lồ ghé thăm khu vườn, mỗi con dài gần 1 mét, tung tăng đi lại khiến gia chủ ngỡ là yêu tinh hiện hình.

Khi nước dâng cao, tràn vào khu vườn, gia chủ bất ngờ phát hiện một cặp cá trê khổng lồ, mỗi con dài gần cả mét! Với màu da bóng loáng và cặp râu dài ngoằng, chúng trông chẳng khác nào "yêu tinh sông nước" vừa trồi lên. Gia chủ vừa sợ vừa tò mò, lúng túng như đang đấu vật với quái thú.

Cá trê 'yêu tinh' xuất hiện trong vườn

Người xem thì được phen tranh luận, cá trê cỡ này là bình thường, nhiều ý kiến khác thì xem đúng là chuyện lạ. Cặp cá trê dường như cũng "biết diễn", hết trườn bên này lại trườn bên kia. Đến cuối cùng, khi cả hai "vị khách" được đưa trở lại nước, gia chủ mới thở phào nhẹ nhõm.

