Giữa mưa bão, nhưng với người đàn ông này, đó lại là một mùa bội thu hiếm có, cá theo dòng nước đổ về, mang đến nụ cười rạng rỡ.

Khi mưa bão trút xuống, nhiều người chọn ở yên trong nhà, nhưng người đàn ông này lại chọn ra sông để thử vận may. Và điều kỳ diệu đã đến – thay vì giông gió, anh gặp 'bão cá'! Dòng nước cuồn cuộn mang theo từng đàn cá to nhỏ bơi về, khiến chiếc bẫy cá của anh đầy ắp chiến lợi phẩm. Dưới tiếng gió rít và dòng nước chảy mạnh, nụ cười của anh thật ấm áp. Ai xem cũng phải công nhận: đây đúng là "lộc trời" giữa tâm bão.

Trúng đậm lộc trời ngày mưa bão

Mỗi con cá như một món quà nhỏ từ thiên nhiên, mang đến niềm vui giản dị mà quý giá. Cảnh tượng ấy khiến người ta nhận ra – dù giữa bão giông, vẫn có ánh sáng và niềm vui dành cho những ai kiên trì, biết trân trọng từng điều bình dị trong cuộc sống. Một video vừa chân thực, vừa ấm lòng, khiến ai xem cũng mỉm cười!

