Trúng đậm đàn cá khi kéo vó mùa nước nổi.

Khoảnh khắc kéo vó trúng cả đàn cá khiến người xem không khỏi thích thú, đây là cách đánh cá vừa nhàn hạ vừa mang lại hiệu quả bất ngờ.

Nếu đã từng sống hoặc ghé qua miền Tây mùa nước nổi, chắc hẳn bạn không lạ gì cảnh kéo vó bắt cá. Trong video này (không phải ở Việt Nam), chỉ một lần kéo vó mà cả đàn cá lấp lánh hiện ra khiến ai xem cũng phải trầm trồ. Chiếc vó bằng lưới, được căng khung tre chắc chắn, nhẹ nhàng đặt dưới mặt nước chờ thời cơ. Không cần máy móc hiện đại, chỉ cần kinh nghiệm và chút kiên nhẫn.

Khi kéo vó lên, đàn cá cùng nhau nhảy lên khỏi mặt nước tạo nên khung cảnh vô cùng đã mắt. Đây là cách đánh bắt truyền thống gắn liền với đời sống người dân vùng sông nước. Vừa nhàn, vừa vui, lại có ngay nguồn thực phẩm tươi ngon cho bữa cơm gia đình. Mỗi lần trúng đậm là một lần rộn ràng tiếng cười bên bờ kênh, bờ ruộng. Video không chỉ ghi lại khoảnh khắc thu hoạch mà còn mang theo hương vị đồng quê mộc mạc. Xem mà thấy lòng nhẹ tênh, bình yên lạ thường. Một nét đẹp lao động giản dị nhưng đầy cuốn hút.

Mộc Trà