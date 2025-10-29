Nước ngập sân, cá bơi vào tận cửa để gia chủ giăng lưới thu hoạch một mẻ lưới mà ai xem cũng phải trầm trồ, đúng nghĩa lộc trời cho.

Sau cơn mưa lớn, nước từ ngoài đồng dâng cao tràn vào tận sân nhà, mang theo "đoàn quân" cá đồng kéo nhau vào trú ẩn. Thấy cơ hội hiếm có, gia chủ liền nhanh trí mua lưới về giăng thử – ai ngờ lại trúng đậm một mẻ cá tươi roi rói.

Nữ gia chủ trúng đậm mẻ cá ngay trong sân nhà

Không cần ra sông, ra ruộng, chỉ cần đứng ngay trong sân cũng có thu hoạch mùa lũ. Mẻ cá này không chỉ giúp cải thiện bữa ăn gia đình mà còn mang lại niềm vui giản dị, đậm chất quê. Giữa cảnh ngập nước, người dân vẫn giữ tinh thần lạc quan, biến khó khăn thành niềm vui.

