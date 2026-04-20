Chiếc lờ đặt từ trước bất ngờ mang lại mẻ cá lóc, cá trê đầy ắp, khiến chủ nhân vỡ òa sung sướng vì “một mẻ là đủ vốn”.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một người dân đi thăm lờ sau vài ngày chờ đợi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Khi vừa kéo chiếc lờ lên, ai cũng phải bất ngờ trước số lượng cá bên trong, đặc biệt là cá lóc và cá trê chen chúc nhau, tạo nên một mẻ cá "trúng đậm" hiếm thấy. Chủ nhân không giấu được niềm vui, liên tục reo lên đầy phấn khích khi chứng kiến thành quả ngoài mong đợi. Chỉ với một chiếc lờ đơn giản đặt từ trước, anh đã có thể thu về lượng cá đủ khiến bất kỳ ai cũng phải ghen tị.

Trúng đậm cá lóc, cá trê khi thăm bẫy

Khoảnh khắc ấy không chỉ mang lại tiếng cười mà còn cho thấy sự kiên nhẫn và kinh nghiệm của người đặt bẫy. Nhiều người xem cũng tỏ ra thích thú, ví von đây là "mẻ cá đổi đời" dù chỉ diễn ra trong tích tắc. Với những ai quen cuộc sống sông nước, niềm vui đôi khi chỉ đơn giản là một lần thăm lờ đầy ắp như thế.

