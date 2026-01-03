Một con trăn dài tới 4 mét bất ngờ xuất hiện… trong bồn cầu tại một tiệm tóc ở Malaysia khiến cả tiệm phải phen 'hết hồn'.

Một con trăn khổng lồ dài khoảng 4 mét đã được phát hiện cuộn tròn gọn gàng bên trong bồn cầu của một tiệm làm tóc ở Sabah, Malaysia. Theo đoạn video, con trăn chiếm gần một nửa bồn cầu, đầu gác lên thân trông rất... ung dung như thể đây là spa riêng của nó. Vị khách cho biết ông chỉ định đi vệ sinh nhanh gọn nhưng khi nhấc nắp bồn cầu lên thì phát hiện "nhân vật không mời mà đến" đang nằm chễm chệ bên dưới. Rất may là con trăn tỏ ra hiền lành, không hề có ý định tấn công mà chỉ nằm im như đang chờ đến lượt 'làm tóc'.

Trăn khủng vào tiệm tóc đi nhờ nhà vệ sinh

Sau khi được thông báo, các nhân viên về động vật đã nhanh chóng có mặt và xử lý gọn gàng. Con trăn được nhẹ nhàng đưa ra khỏi bồn cầu mà không làm ai bị thương. Nhiều người đùa rằng con trăn chắc đi nhầm đường ống nước nên ghé tiệm làm tóc nghỉ chân. Sau đó, con vật được bàn giao cho cơ quan bảo tồn động vật hoang dã để thả về tự nhiên.

