Ấn ĐộMột nhân viên cứu hộ động vật hoang dã đã cứu sống con rắn bất tỉnh sau khi bị điện giật bằng cách thực hiện hô hấp nhân tạo.

Sự việc xảy ra tại làng Amdha (Kaprada, bang Gujarat) nơi những người làm trong nông trại phát hiện một con rắn đang trèo lên cột điện. Con rắn leo lên đến đỉnh cột điện và vô tình chạm vào đường dây điện cao thế, khiến nó rơi xuống đất. Các công nhân phát hiện con rắn bất tỉnh và ngay lập tức gọi cho nhân viên cứu hộ động vật hoang dã địa phương Mukesh Vayad.

Mukesh, người đã giải cứu rắn trong một thập kỷ và được đào tạo tại Viện Nghiên cứu Rắn ở Dharampur, đã nhanh chóng đến và đánh giá tình trạng của con rắn.

Cứu sống con rắn bị điện giật bằng cách hô hấp nhân tạo

>> Cặp rắn hổ quằn quại trên đồng lúa

Mukesh cho biết đây là rắn chuột không có nọc độc (ở Việt Nam gọi là rắn hổ vện hoặc rắn ráo trâu, hổ trâu, hổ hèo, long thừa) và không thấy dấu hiệu chuyển động nào. Ông mở miệng nó ra và bắt đầu hô hấp nhân tạo nhiều lần, xen kẽ với việc gõ vào tim. Sau khoảng 30 phút nỗ lực, con rắn từ từ thở lại và nhanh chóng trườn vào bụi cây gần đó

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Mộc Trà (Theo Newsflare)