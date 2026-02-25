Tưởng như là cặp đôi truyền kiếp nhưng chú mèo và chú chuột tại Hà Bắc, Trung Quốc lại khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi trở thành bạn thân.

Đoạn video cho thấy chú mèo và chú chuột thoải mái nằm lăn ra sàn nhà, vô tư đùa giỡn như hai người bạn lâu năm thay vì màn rượt đuổi quen thuộc. Chủ nhân cho biết chú mèo được nhận nuôi từ nhỏ sau khi lạc mẹ, trong khi chú chuột đã sống trong nhà được vài tháng trước đó. Có lẽ vì lớn lên trong môi trường chan hòa yêu thương, "boss mèo" không hề xem chuột là con mồi. Trái lại, cả hai cùng ăn uống, chơi đùa mỗi ngày như một thói quen tự nhiên.

Tình bạn kỳ lạ giữa mèo và chuột

Điều đáng yêu là chú mèo dường như biết tiết chế sức mạnh, nhẹ nhàng mỗi khi vờn bạn nhỏ. Khoảnh khắc chúng nằm cạnh nhau không chút sợ hãi khiến người xem chỉ biết thốt lên: hóa ra hòa bình là có thật. Câu chuyện nhỏ nhưng đủ khiến nhiều người tin rằng, đôi khi bản năng cũng phải nhường chỗ cho tình bạn.

