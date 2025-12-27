Một chú mèo với kỹ năng di chuyển không khác gì… rắn khiến ai xem cũng tròn mắt.

Nếu chỉ nhìn lướt qua, nhiều người chắc chắn sẽ nghĩ đây là một con rắn đang bò trên hàng rào. Nhưng không, nhân vật chính trong video lại là một chú mèo chính hiệu. Trên hàng rào song sắt hẹp và trơn, chú mèo không đi mà... trườn. Thân mình uốn lượn mềm mại, từng bước di chuyển nhịp nhàng như đang biểu diễn.

Mèo đi lại như rắn trên hàng rào sắt

Nhìn cảnh này, người xem vừa hồi hộp vừa buồn cười. Ai cũng thắc mắc không biết chú mèo học kỹ năng này từ đâu. Đúng là mèo nhưng lại "đội lốt rắn" quá xuất sắc.

