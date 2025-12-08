Anh chàng thăm lờ tưởng bình thường nhưng hóa ra 'trúng jackpot' khi liên tục thu về những con cá rô khủng long, sống lâu năm trong rừng.

Ban đầu chỉ là màn thăm lờ như bao lần, không ai ngờ hôm nay lại "trúng mánh lớn". Khi anh chàng vừa nhấc lờ lên, một con cá rô to đúng nghĩa "khủng long phiên bản ao nhà" xuất hiện. Phản ứng bất ngờ, giật mình rồi bật cười của anh khiến khung cảnh càng thêm vui nhộn.

Thăm lờ trúng mánh cá rô khủng

Con cá thì giãy ầm ầm, còn chủ nhân thì mừng húm như bắt được kho báu. Nhìn cảnh anh đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác khi liên tục dính ca rô khủng khiến ai xem cũng thấy vui lây.

