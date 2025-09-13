Tranh thủ sau vụ mùa, người nông dân mang lờ ra đồng bắt cá và trúng đậm với rất nhiều cá lóc, cá rô.

Giữa cánh đồng quê sau mùa gặt, thay vì chỉ còn rạ vàng và nước ngập, thì bất ngờ cả "kho báu" dưới ruộng lộ diện. Người nông dân vừa nhấc chiếc lờ lên đã thấy cá lóc, cá rô chen chúc, quẫy đuôi ầm ầm như hội chợ thủy sản.

Trúng đậm 'bão cá' khi đặt lờ trên ruộng lúa

Khoảnh khắc ấy vui nhộn đến mức không ai nhịn được cười: lờ đặt xuống tưởng chỉ bắt được vài con cho bữa cơm, ai ngờ lại trúng cả "bão cá" bất ngờ. Nhìn cảnh cá nhảy loi choi, người nông dân mặt mày rạng rỡ như vừa trúng xổ số đặc biệt.

Điều thú vị là sự hài hước xen lẫn mộc mạc của đời sống thôn quê – nơi mà niềm vui đôi khi chỉ giản đơn là một mẻ cá đầy tay. Người xem không chỉ thấy thư giãn, mà còn cảm nhận được sự sung túc, no đủ qua khoảnh khắc chân chất này. Video gợi lại cảm giác gần gũi, khiến ai xa quê cũng bồi hồi nhớ về tuổi thơ theo mẹ, theo cha đi đặt lờ, thả lưới. Và trên hết, đó là tiếng cười hồn nhiên, dí dỏm mà cuộc sống hiện đại đôi khi khó tìm lại.

