Dù là biết khu đầm năng có rất nhiều cá lóc, nhưng vẫn không khỏi phấn khích khi dính gặp ngay cặp cá lóc quá cỡ.

Đặt lờ trong đầm năng, thanh niên nào ngờ lại dính ngay cặp cá lóc khủng long. Vừa hé lờ ra nhìn thấy hai nhân vật chính to chà bá. Kéo lờ lên mà thanh niên vẫn chưa hết sự vui mừng trước đó, miệng liên tục thì thầm.

Thăm lờ dính cá lóc 'khủng long'

Hai con cá nằm trong lờ chắc cũng 'sướng' vì liên tục được khen. Cộng đồng mạng xem xong chỉ biết trầm trồ và gợi ý một loạt thực đơn quen thuộc như: nướng trui, canh chua cơm mẻ, kho tiêu...

