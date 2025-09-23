Giữa mênh mông sông nước nhưng người ngư dân này vẫn dễ dàng tóm được con cá nâu khủng đang ẩn nấp trong đám dừa nước.

Miền Tây sông nước luôn mang đến cho người xem những trải nghiệm vừa dân dã, vừa thú vị. Cá nâu vốn rất thích trú ngụ trong những bẹ dừa nước rậm rạp ven sông. Nhìn thì tưởng khó, nhưng với ngư dân miền Tây, đây lại là "bí kíp" quen thuộc từ bao đời nay. Chỉ cần lặn hụp nhẹ, thò tay vào đúng chỗ, kiểu gì cũng có chiến lợi phẩm tươi rói mang về.

Tay không bắt cá nâu khủng trong bẹ dừa nước Tay không bắt cá nâu khủng trong bẹ dừa nước. Video: Facebook

Đây không chỉ là cách mưu sinh, mà còn là một nét đẹp văn hóa đặc trưng của miền Tây sông nước. Xem video, bạn sẽ thấy rõ sự gắn bó giữa con người và thiên nhiên nơi đây.

>> Trúng đậm 'bão cá' khi đặt lờ trên ruộng lúa

Cá nâu có thể chế biến thành nhiều món ngon như cá nâu kho trái giác, kho tiêu, kho me, cá nâu nấu canh chua, cá nâu nướng muối ớt, cá nâu chiên giòn hoặc cá nâu nấu ngót...

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi