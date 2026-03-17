Kéo vó trúng cá khủng gần 10 kg

Ai ngờ chiếc vó nhỏ xíu lại “ôm trọn” con cá gần 10kg, khiến cả nhóm vỡ òa trong bất ngờ và thích thú.

Một tình huống đầy bất ngờ đã xảy ra khi một nhóm người đang kéo vó ven sông thì bỗng cảm nhận được lực nặng khác thường. Ban đầu, ai cũng nghĩ chỉ là mớ cá nhỏ hoặc rác mắc vào lưới. Tuy nhiên, khi chiếc vó được nhấc lên, tất cả đều không khỏi sững sờ khi thấy một con cá to gần 10 kg đang nằm gọn bên trong.

Chiếc vó nhỏ vốn chỉ dùng để bắt cá con bỗng chốc trở thành "người hùng" của cả buổi kéo lưới. Cả nhóm lập tức reo hò, cười nói rôm rả như vừa trúng một "món quà trời cho". Không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi ai cũng muốn lại gần chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm hiếm có.

Nhiều người còn hài hước cho rằng đây đúng là cú "lật kèo ngoạn mục" của chiếc vó nhỏ bé. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng được ghi lại và chia sẻ, thu hút sự thích thú của cộng đồng mạng. Có lẽ không phải lúc nào dụng cụ lớn mới mang lại thành quả lớn, đôi khi may mắn lại đến từ những điều giản dị nhất.

Mộc Trà