Bao vây khéo léo quanh đám cỏ, hai thanh niên vỡ òa khi trúng liền ba con cá trê khủng, béo múp, quẫy nước tung tóe.

Hai thanh niên quyết định thử vận may bằng cách kéo lưới quanh một đám cỏ rậm. Mọi thứ diễn ra chậm rãi cho đến khi họ bắt đầu thu lưới – mặt nước bỗng sôi lên, báo hiệu điều bất thường. Khi lưới được kéo sát vào bờ, cả hai ngỡ ngàng thấy ba con cá trê to béo đang quẫy mạnh trong lưới. Tiếng reo vui vang lên giữa đồng, xóa tan bao mệt nhọc. Ai nấy đều phấn khích vì 'mẻ lưới vàng' này, đúng nghĩa lộc trời giữa mùa nước nổi.

Kéo lưới trúng đậm đàn cá trê

Cảnh tượng đơn sơ mà ấm áp, gợi nhớ nét đẹp lao động mộc mạc của người dân quê. Không cần cần câu đắt tiền, chỉ với chiếc lưới, một chút kiên nhẫn và may mắn – họ đã có bữa cá ngon, đậm vị đồng quê. Video khiến ai xem cũng thấy vui lây và thêm yêu cuộc sống giản dị quanh mình.

