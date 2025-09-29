Một ao rau muống xanh mướt tưởng yên bình, bỗng chốc biến thành 'sàn catwalk' của hàng trăm chú cá trê nghịch ngợm.

Chúng bơi lượn, chen chúc nhau như đang mở tiệc buffet dưới nước, khiến những cọng rau muống rung lắc tứ tung. Nhìn cảnh đàn cá trê lao vào 'càn quét', khán giả sẽ có cảm giác như đang xem một đội bóng thủy sinh thi nhau tranh bóng. Ai xem cũng vừa buồn cười vừa thấy thú vị, bởi hiếm khi bắt gặp một bữa tiệc ao làng náo nhiệt đến vậy.

Đàn cá trê 'càn quét' ao rau muống Đàn cá trê 'càn quét' ao rau muống. Video: Facebook

Video này không chỉ vui mắt mà còn mang đến cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng sau một ngày dài. Đôi khi niềm vui lại đến từ những khoảnh khắc đời thường giản dị như thế - một ao rau muống, vài chục chú cá trê.

Mộc Trà