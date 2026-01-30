Chỉ vài mẩu bánh mì nhỏ nhưng đủ khiến mặt sông Chao Phraya ở Bangkok dậy sóng như phim hành động phiên bản… cá.

Trong video, một thành viên thủy thủ đoàn phát bánh mì cho du khách mặc áo phao trên sông, và mọi thứ yên bình chỉ kéo dài đúng vài giây. Khi bánh mì vừa chạm mặt nước, đàn cá da trơn lập tức trồi lên đông nghịt, tạo nên khung cảnh tranh giành thức ăn không khác gì giờ cao điểm.

Hàng trăm con cá tranh nhau bánh mì

Mặt sông vốn hiền hòa bỗng biến thành "đấu trường" với tiếng nước bắn tung tóe và cá quẫy liên hồi. Du khách thì vừa ném bánh vừa cười, còn cá thì ăn trong tâm thế "chậm là đói".

Vì được bảo vệ và nghiêm cấm đánh bắt, đàn cá này dường như rất yên tâm... ăn cho đã. Nhìn cảnh cá tranh bánh dữ dội mới thấy bánh mì đúng là có sức mạnh kết nối muôn loài. Ai xem xong cũng phải bật cười vì một bữa ăn nhẹ mà náo nhiệt hơn cả lễ hội dưới nước.

Hi (Theo Newsflare)