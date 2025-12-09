'Đào hầm' trúng mánh cá đồng

Vào mùa cá nhảy (mùa gió bấc) người dân Nam Bộ lại có cách bắt cá vô cùng độc đáo - đào hầm.

Đào hầm bắt cá là cách mà người dân sáng tạo khi mà các dụng cụ khác chưa thịnh hành như bây giờ. Giữa đường nước từ các thửa ruộng chảy ra sông rạch, người ta đào đất lên đào một lỗ tròn (hoặc dùng khạp/lu) đường kính khoảng 30 cm, sâu khoảng 50 cm và phủ một lớp sình (bùn) non lên bờ hầm.

Nếu dùng khạp/lu thì phải có cây gài cố định. Sau khi hoàn thành thì phủ một lớp ngụy trang bằng lá dừa và chờ cá di chuyển vào hầm. Khuya lạnh cá bắt đầu tìm đường đi, nghe mùi sình và hơi nước chúng cố miết vừa lóc vừa phóng... ra sông, nhưng cuối cùng lại lọt vô hầm.

