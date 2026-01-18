Khi trời vừa dứt mưa, cả cánh đồng chìm trong bóng tối yên ắng thì cũng là lúc cá rô đồng bắt đầu chuyến di cư bí mật của mình.

Giữa đêm khuya, ngoài ruộng lại nhộn nhịp theo một cách rất riêng. Sau những cơn mưa lớn đầu mùa, cá rô đồng tranh thủ nước lên, trời mát và tối để kéo nhau di cư sang chỗ ở mới với hy vọng tương lai tươi sáng hơn.

Giữa đêm ra ruộng 'phục kích' cá rô đồng

>> Thăm lờ trúng mánh cá rô khủng

Chúng lặng lẽ di chuyển trên mặt ruộng, len lỏi trong bùn đất, tưởng rằng không ai để ý. Nhưng nào ngờ đâu, các cao thủ bắt cá đã đứng sẵn từ lúc nào, tay đèn pin, ánh mắt thì sáng hơn cả trăng rằm. Một đêm ra ruộng tưởng mệt mà hóa ra lại vui, vừa có cá rô tươi vừa có thêm cả đống kỷ niệm để kể mãi về sau.

