Câu giờ thì ai cũng biết, nhưng câu giờ kiểu ngã lăn ra sân như phim hành động thì trọng tài xin phép… không tin.

Trận play-off thăng hạng giữa Brentwood và Bury Town bỗng trở nên hài hước ở những phút cuối vì một pha diễn xuất đi vào lịch sử. Thủ môn Melvin Minter của Brentwood quyết định câu giờ bằng cách giả vờ trượt chân trước khi phát bóng từ khung thành. Không biết cỏ sân trơn thật hay kịch bản chưa được duyệt, nhưng cú ngã của anh quá tròn vai đến mức ai xem cũng phải bật cười.

Giả vờ vấp cỏ, thủ môn lĩnh thẻ vàng Tình huống hài hước trong trận Brentwood đối đầu với Bury Town trong trận play-off thăng hạng giải Isthmian League North Division (giải bán chuyên của Anh). Video: X

Đáng tiếc là trọng tài không phải khán giả dễ tính và cũng không có ý định trao giải Nam chính xuất sắc. Chỉ sau vài giây quan sát, vị vua áo đen đã đọc vị ngay ý đồ xấu rất rõ ràng. Kết quả là Minter nhận ngay một thẻ vàng đầy dứt khoát, coi như tiền cát-xê cho màn diễn xuất lỗi. Cỏ sân chắc cũng bất ngờ vì tự nhiên bị đổ oan.

Kết quả Brentwood vẫn thắng Bury Town 3-1 để vào chung kết play-off, nơi họ bị Bowers & Pitsea đánh bại trên chấm phạt đền. Nhưng pha 'vấp cỏ huyền thoại' mới là thứ nhiều người nhớ đến nhất.

