Thủ môn Jordan trả giá vì ăn mừng quá sớm

Xuất sắc chặn được cú sút 11 mét nhưng vì vội ăn mừng mà thủ môn Jordan không để ý bóng bật lên rồi rơi vào lưới.

Nhật Bản hòa Jordan qua 120 phút, rồi thắng 4-2 trên loạt luân lưu ở trận tứ kết đầu tiên của VCK U23 châu Á 2026. Nhưng điểm nhấn của trận đấu chính là tình huống non kinh nghiệm của thủ môn U23 Jordan.

Yutaka Michiwaki dứt điểm bị thủ môn Jordan cản phá. Nhưng bóng bổng lên trời rồi đập xuống đất và lăn vào lưới. Trọng tài xác nhận Nhật Bản thực hiện thành công lượt đá. Sau đó, Saleh Fraij cũng dứt điểm thành công. Nhật Bản dẫn 2-1.

Ngay lập tức tình huống ấy trở thành đề tài châm biếm trên mạng xã hội.

