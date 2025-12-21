Một màn bắt cá độc lạ, không dùng lưới hay cần câu mà mang hẳn… máy xúc xuống sông, vừa dọn sạch rong rêu vừa thu về mẻ cá.

Bắt cá bằng cần câu đã quen, nhưng bắt cá bằng máy xúc thì đúng là hiếm thấy. Trong video này, nhóm thợ khiến người xem không khỏi bật cười vì cách làm quá "cơ giới hóa". Chiếc máy xúc được đưa xuống sông để dọn sạch bùn đất, rong rêu và vật cản. Lòng sông không chỉ được làm trống mà cá cũng bắt đầu lộ diện. Chỉ sau một lúc, cả nhóm đã gom được kha khá cá tươi. Vừa làm việc, vừa tranh thủ "thu hoạch" khiến ai xem cũng thích thú.

Dùng máy xúc bắt cá dưới sông

Cách bắt cá tuy đơn giản nhưng lại hiệu quả bất ngờ. Kết quả là một bữa cá no nê cho cả nhóm sau giờ làm. Xem xong chỉ muốn nói: đúng là lao động sáng tạo không giới hạn. Video mang lại cảm giác thư giãn, dân dã và rất đời thường.

Mộc Trà