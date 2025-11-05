Dùng dớn bắt cá bẫy hàng trăm chuột đồng

Cảnh tượng hiếm thấy giữa đồng ruộng mùa gặt khi nông dân sáng tạo dùng dớn bắt cá làm bẫy để có được chuyến bội thu chuột đồng.

Giữa mùa gặt vàng óng, những người nông dân không chỉ thu hoạch lúa mà còn có thêm một "vụ mùa" đặc biệt – chuột đồng! Khi cánh đồng chỉ còn lại một đường lúa cuối, họ nhanh trí dựng dớn bắt cá thành chiếc bẫy lớn. Chiếc máy cắt lúa từ từ tiến lại, lùa đàn chuột còn sót vào đúng "tử địa". Chỉ trong chốc lát, hàng trăm con chuột đồng chen chúc mắc kẹt trong dớn, khiến ai chứng kiến cũng phải trầm trồ.

Dùng dớn bắt cá bắt hàng trăm chuột đồng Hàng trăm con chuột hoảng loạn chạy thẳng vào bẫy, tạo nên một "mùa săn chuột" đầy bất ngờ và thú vị.

Tiếng hò reo vang khắp ruộng, niềm vui thu hoạch lan tỏa trên từng gương mặt. Video không chỉ ghi lại khoảnh khắc lao động sáng tạo của nông dân Việt mà còn thể hiện tinh thần thông minh, linh hoạt và gần gũi với đồng quê. Một phút giây giản dị mà khiến ai xem cũng thấy ấm lòng và nể phục!

Mộc Trà