Trên cạn, cua mất lợi thế nhưng vẫn kiên cường chống trả bằng cặp càng sắc bén, trận đấu căng thẳng đến phút cuối mà vẫn không phân thắng bại.

Trong thế giới tự nhiên, đôi khi có những cuộc gặp gỡ khiến người xem không tin vào mắt mình. Một bên là cua full giáp đi kèm vũ khí là hai chiếc càng to khỏe. Bên kia là chuột nhanh nhẹn, sở hữu tốc độ và sự lanh lợi đáng gờm. Cả hai bất ngờ đối đầu ngay trên đường, mở màn cho một trận chiến sinh tồn không khoan nhượng.

Trận so găng nảy lửa giữa cua và chuột Trận so găng nảy lửa giữa cua và chuột. Video: Facebook

>> Cua tỉnh dậy, phá vỡ màng bọc trên gian hàng siêu thị

Cua liên tục giơ càng phòng thủ, còn chuột lại tấn công chớp nhoáng như võ sĩ thực thụ. Thế trận giằng co, mỗi bên đều có ưu thế riêng khiến người xem hồi hộp từng giây. Ai cũng tò mò không biết liệu cua có tung cú phản công chớp nhoáng hay chuột sẽ giành phần thắng cuối cùng. Cảnh tượng vừa gay cấn, vừa hài hước như một trận võ đài sinh tồn giữa hai loài chẳng ai ngờ tới. Đúng là trong thiên nhiên, không gì là không thể xảy ra!

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi