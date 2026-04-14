Một chiếc “cáp treo” tự chế ở miền Tây có thể chở 3–4 người qua sông khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ.

Đoạn video ghi lại cảnh người dân miền Tây dùng "cáp treo" tự chế để qua sông đang khiến nhiều người không khỏi thích thú. Không phải cabin hiện đại hay hệ thống dây cáp hoành tráng, phương tiện ở đây chỉ là một bộ khung đơn giản treo trên dây, nhưng lại có thể chở cùng lúc 3–4 người một cách khá gọn gàng.

Dùng cáp treo qua sông ở miền Tây

Sự sáng tạo của người dân miền Tây một lần nữa khiến dân mạng nể phục vì vừa tiện lợi, vừa tận dụng tối đa điều kiện sông nước. Dù vậy, không ít người vẫn thầm mong có thêm vài "bản nâng cấp" để hành trình bớt... hồi hộp hơn.

