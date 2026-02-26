Mua vàng bày bán trên vỉa hè ở miền Tây

Không cần vào tiệm sang trọng, cũng chẳng cần tủ kính lấp lánh, một góc vỉa hè bỗng hóa “chợ vàng” khiến ai đi ngang cũng phải ghé vào.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, người bán chỉ cần trải một tấm bạt đơn sơ rồi đổ "vàng" thành từng đống ngay giữa vỉa hè cho khách tha hồ lựa chọn. Cảnh tượng nhìn qua cứ ngỡ trúng mỏ, vàng óng ánh trải dài khiến nhiều người tò mò đứng xem. Khách ghé lại không cần bước vào tiệm, cứ thế ngồi xổm lựa từng món như đi chợ rau chiều, không khí mua bán rôm rả, vui vẻ.

Mua vàng đổ đống trên vỉa hè ở miền Tây

Dĩ nhiên, tất cả chỉ là vàng giả phục vụ mục đích giải trí và buôn bán đồ trang sức bình dân. Thế nhưng cách bày bán "đổ đống" độc lạ này vẫn đủ khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả. Bởi giữa thời buổi giá vàng lên xuống thất thường, có nơi lại thoải mái để vàng... nằm la liệt ngoài vỉa hè như thế này. Kiểu này ngày vía Thần Tài phải đi mua một ít lấy vía mới được.

