Chỉ với vài mẩu bánh mì nhỏ, nó có thể dụ cá đến gần rồi ra đòn chớp nhoáng, chính xác đến kinh ngạc.

Trên mặt nước phẳng lặng, một con diệc xanh lặng lẽ đứng bất động. Nó thả nhẹ một mẩu bánh mì xuống nước, ánh mắt tinh anh không rời vị trí mồi. Vài giây sau, từng đàn cá nhỏ kéo đến, tưởng như sắp được ăn ngon. Nhưng chỉ trong tích tắc, chiếc mỏ dài của diệc xanh lao xuống như tia chớp – một cú ra đòn chuẩn xác tuyệt đối.

Diệc xanh - 'cao thủ' bắt cá vùng sông nước

Không chỉ thông minh, nó còn biết tận dụng công cụ – điều hiếm thấy ở thế giới loài chim. Ngay cả khi chẳng có mồi, diệc xanh vẫn có thể săn cá nhờ khả năng phán đoán dòng nước và thói quen của con mồi. Mỗi động tác đều toát lên vẻ điềm tĩnh, tinh anh của một bậc thầy giang hồ sông nước. Video này không chỉ khiến người xem trầm trồ mà còn gợi lên sự khâm phục trước trí tuệ thiên nhiên vô hạn.

