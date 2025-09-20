Mùa nước nổi là lúc người dân miền Tây tất bật mưu sinh với công việc đánh bắt thủy sản và đẩy côn bắt cá là một trong số đó.

Có thể nói đây là một "nghệ thuật" bắt cá mà không tận diệt mà chỉ thường thấy ở miền Tây vào mùa nước nổi.

Đẩy côn bắt cá rô phi khủng ở miền Tây

Côn là dụng cụ có cấu tạo khá đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Khi đẩy côn, những chiếc que sắt sẽ chạm vào cá, làm chúng lặn sâu xuống bùn để ẩn nấp. Chính lúc này, những bong bóng nước nổi lên mặt sông chính là tín hiệu "vàng" cho thấy cá đang ở ngay dưới chân bạn.

>> Trúng đậm 'bão cá' khi đặt lờ trên ruộng lúa

Với những cú đẩy điệu nghệ, lão nông nhanh chóng dùng nơm bao quanh rồi thò tay bắt gọn những chú cá rô phi to lớn. Nhìn cảnh những chú cá rô phi to lớn, đen trùi trũi, nặng trĩu tay, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng phấn khích.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi