Mùa nước nổi, người dân miền Tây lại tất bật mưu sinh cùng con nước, trong video này, một người dân may mắn đặt lọp trúng đậm cá chạch.

Mùa nước nổi về, đồng ruộng miền Tây lại trở nên rộn ràng với đủ kiểu đánh bắt dân dã. Trong video, người nông dân khéo léo đặt lọp giữa dòng nước đục ngầu, sau vài đêm, khi kéo lên thì cá chạch đã chen chúc chật cả lọp.

Đặt lọp trúng đậm cá chạch mùa nước nổi ở miền Tây * Lọp là dụng cụ nhử bắt cá, đan bằng tre, có hom, để mồi bên trong rồi đặt dưới đáy nước.

Ai xem cũng không khỏi thích thú trước cảnh "bội thu" giữa mùa nước lên – vừa vui, vừa ấm lòng. Hình ảnh mộc mạc, giản dị nhưng đong đầy niềm vui lao động của người dân miền sông nước khiến nhiều người nhớ về quê hương. Mẻ cá chạch này không chỉ là thành quả của công sức mà còn là món quà mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho miền Tây hào sảng.

Mộc Trà