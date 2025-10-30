Chỉ một chiếc lờ đặt dưới đám lục bình, người nông dân trúng liền 4 con cá lóc khủng, mừng đến kêu trời vì quá sung sướng.

Thăm bẫy, người nông dân không ngờ mình lại gặp "mẻ vàng" giữa mùa nước nổi. Chiếc lờ đặt khéo léo dưới lớp lục bình xanh ngắt đã mang đến bất ngờ lớn – tận 4 con cá lóc to bằng cổ tay người lớn. Khi nhấc lờ lên, tiếng cá quẫy nước tung tóe xen lẫn tiếng cười phấn khởi. Mọi mệt nhọc như tan biến khi thấy thành quả lộc trời nằm gọn trong tay.

Trúng đậm đàn cá lóc dưới đám lục bình

Mỗi con cá lóc là một phần thưởng cho công sức, kiên nhẫn và chút duyên của người làm nghề sông nước. Ai xem cũng phải công nhận: bắt cá kiểu này vừa dân dã, vừa vui, lại đậm tình quê. Nhiều người đùa rằng, "chuyến thăm bẫy này đáng giá hơn cả trúng số!". Giữa khung cảnh lục xanh ngắt, niềm vui giản dị ấy làm ấm lòng bao người yêu thiên nhiên và lao động.

