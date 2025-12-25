Video ghi lại khoảnh khắc khi một đàn vịt ở An Giang băng qua dòng sông chảy xiết bằng đội hình uốn lượn hình chữ S vô cùng đẹp mắt.

Giữa khung cảnh sông nước miền Tây, video này đã ghi lại một khoảnh khắc khiến nhiều người phải trầm trồ. Một đàn vịt ở An Giang bắt đầu hành trình vượt qua dòng sông đang chảy xiết. Thay vì bơi tản mạn, chúng xếp thành một đội hình vô cùng đặc biệt. Cả đàn uốn lượn theo hình chữ S mềm mại trên mặt nước. Nhờ cách di chuyển này, áp lực của dòng chảy mạnh được giảm đi rõ rệt.

Đàn vịt vượt sông theo hình chữ S ở An Giang

>> Chó cưng dẫn hàng ngàn con vịt về nhà

Những con vịt bơi sát nhau, giữ khoảng cách đều đặn như đã được "tập luyện" từ trước. Từng nhịp bơi trông nhẹ nhàng nhưng đầy tính toán. Nhìn từ xa, đàn vịt như một dải lụa trắng trôi trên dòng sông. Khung cảnh vừa sống động vừa yên bình đến lạ.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi