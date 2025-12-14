Đàn tôm càng 'lên bờ' ăn buffet

Bạn đã bao giờ thấy tôm càng "lên bờ ăn buffet" chưa? Nếu chưa, thì video này sẽ khiến bạn bất ngờ. Chủ nuôi chuẩn bị một bàn tiệc với món ăn yêu thích dành riêng cho đàn tôm. Dù vậy, cả đàn vẫn xếp hàng ngay ngắn và trật tự, không có cảnh chen nhau.
Bữa đại tiệc diễn ra náo nhiệt, khiến ai xem cũng thấy dễ thương vô cùng. Những hình ảnh giản dị nhưng thú vị này mang đến cảm giác thư giãn lạ kỳ. Đúng là "tiệc buffet" độc nhất vô nhị của thế giới tôm càng.
Mộc Trà